Пожар охватил еще один крупный склад в Подмосковье МЧС: до 4,5 тыс. кв. м возросла площадь пожара на складах в Раменском

Фото: МЧС РФ

На складах на Донинском шоссе в подмосковном Раменском произошел пожар площадью 4500 квадратных метров, огонь перебросился на соседний склад, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ТАСС, существует угроза перехода пламени на два соседних склада.

Два склада находятся с рядом с горящими на площади 4,5 тыс. кв. м двумя складскими строениями, существует угроза перехода огня на них, — отмечается в заявлении.

Известно, что сигнал о возгорании поступил в 11:00, эпицентр пожара находился на складе для хранения пластиковых изделий, его площадь оценивалась в три тысячи квадратных метра. В связи с возросшими рисками на место происшествия были направлены дополнительные силы. В общей сложности к тушению привлечены 60 специалистов и 26 единиц техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Приморье сообщили о ликвидации пожара, охватившего склад гипермаркета на площади 700 квадратных метров. В МЧС уточнили, что огонь охватил два склада с утеплителем, стоящих отдельно. К тушению пожара привлекались 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Также ранее сообщалось, что в Новосибирске потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.