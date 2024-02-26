Пожарные укротили пламя на складе стройматериалов в Приморье МЧС: пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов в Приморье

Фото: t.me/mchs_official

Пожар на складе строительных материалов в городе Артеме Приморского края полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС. Его площадь составляла 700 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В Приморье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар, — говорится в сообщении.

Информация о пожаре на складе гипермаркета в городе Артеме Приморского края поступила в экстренные службы в 10:55 (03:55 мск) 26 февраля. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но позднее разрослась до 700 «квадратов».

В МЧС уточнили, что огонь охватил два склада с утеплителем, стоящих отдельно. К тушению пожара привлекались 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Amur Mash, огонь возник на складе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причины пожара неизвестны.

До этого в Новосибирске сотрудники экстренных служб потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.