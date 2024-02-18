Крупный пожар на складе в Кемерово полностью потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные полностью потушили крупное возгорание на складе в Кемерово, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь распространения огня составила 1500 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила вечером 17 февраля. По данным ведомства, к тушению привлекались 122 специалиста и 41 единица техники. Также в работах был задействован пожарный поезд.

Как рассказали спасатели, внутри склада хранились легковоспламеняющиеся жидкости. После начала пожара находившиеся в помещении люди сумели самостоятельно выбраться из здания. О пострадавших сведений нет. Причины происшествия еще не назывались.

Также вечером 17 февраля пожар произошел в торговом доме города Кукмор в Татарстане. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов.

До этого стало известно, что огонь вспыхнул в жилом 11-этажном доме в Анапе. Как заявляло МЧС, на площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения, ожогом передней брюшной стенки и примерно 2% ожогов тела.