Крупный пожар произошел на складе в Кемерово МЧС: в Кемерово загорелись складские помещения на площади 1500 квадратных метров

Фото: t.me/mchs_official

В Кемерово загорелись складские помещения, площадь распространения огня составляет 1500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Известно, что внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Как заявили в ведомстве, люди сумели самостоятельно выбраться из горящего здания. На месте происшествия работают 80 специалистов и 17 единиц специальной техники. Причины ЧП не называются.

Ранее пожар произошел в торговом доме города Кукмор в Татарстане. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.

До этого пламя разгорелось в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало. К ликвидации огня были привлечены 36 специалистов МЧС и 12 единиц техники.

Кроме того, сильный огонь вспыхнул в жилом 11-этажном доме в Анапе. На площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке.