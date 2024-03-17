Появилось видео уничтожения танка Abrams у Авдеевки

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Видео уничтожения американского танка M1 Abrams у Авдеевки появилось в Сети, кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!». Как уточняется в публикации, бронемашину, переданную Украине из США, ликвидировали российские военные в зоне спецоперации в конце февраля.

На представленных кадрах можно увидеть, как FPV-дрон попадает в корму башни танка, где находятся боеприпасы. Последующее возгорание, предположительно, указывает на подрыв боекомплекта.

Как отмечает Telegram-канал Mash, в результате удара по танку погиб командир боевой машины, а члены экипажа обгорели. Выжить удалось только механику-водителю.

26 февраля около 16:20 начали появляться сообщения, что российские бойцы подбили первый Abrams на Авдеевском направлении. Военные уничтожили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, танк видели в селе Бердычи к северо-западу от освобожденного ВС РФ города, он направлялся в район села Степового и находился всего в 1,5 км от российских позиций. Известно, что танк принадлежит 47-й бригаде ВСУ «Магура».

Спустя неделю появились сведения о ликвидации другого Abrams. Кадры представил военный корреспондент Андрей Руденко.