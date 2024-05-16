Появилось видео обезвреживания ударного дрона ВСУ на российской территории Росгвардейцы обезвредили упавший в поле ЛНР ударный дрон ВСУ

Фото: МО Украины

Бойцы Росгвардии обезвредили разведывательно-ударный БПЛА ВСУ с иностранными боеприпасами, сообщили в ведомстве. Как отмечается, дрон самолетного типа «Щедрик» был обнаружен в поле вблизи населенного пункта ЛНР. На кадрах видно, что саперы уничтожают беспилотник накладным зарядом. Средства сбора информации, установленные на нем, будут изучаться.

Вблизи населенного пункта ЛНР обнаружили и обезвредили многоцелевой ударно-разведывательный БПЛА самолетного типа «Щедрик», стоящий на вооружении ВСУ. В оборудованном подвесном механизме находились две минометные мины иностранного производства, подготовленные под сброс, — говорится в сообщении.

В Минобороны России ранее сообщили о первом поражении в зоне СВО украинской радиолокационной станции «Каста». Это сделали военнослужащие Южной группировки войск. Подразделения группировки также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в населенных пунктах ЛНР и ДНР, заняли более выгодные рубежи.

Telegram-канал «Иди и смотри» ранее сообщил о продвижении российских сил в Волчанске Харьковской области, где идут ожесточенные бои. По данным канала, ВС РФ зачищают центр города, ВСУ сохраняют контроль за частным сектором и южной его окраиной. Минобороны России данную информацию не комментировало.