В зоне СВО впервые поразили редкое вооружение ВСУ Минобороны России впервые сообщило о поражении РЛС «Каста» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Впервые с начала специальной военной операции поражена украинская радиолокационная станция «Каста», сообщили в Минобороны России. РЛС поразили военнослужащие Южной группировки войск.

Противник потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152 мм пушку «Гиацинт-С», две 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, а также радиолокационную станцию «Каста». Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ, — говорится в сводке МО РФ.

Подразделения группировки также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в населенных пунктах ЛНР и ДНР, заняли более выгодные рубежи.

Ранее расчет самоходного орудия 2С19 «Мста-С» калибра 152 мм группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей на ней украинской пехотой. Данные о дислокации украинских военных были получены с помощью разведывательного дрона.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в Запорожской области. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» в районе населенного пункта Гуляйполе.