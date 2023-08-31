Появилось видео крупного лесного пожара на курорте в Карачаево-Черкесии SHOT: на Домбае в Карачаево-Черкесии горят пять гектаров леса

Фото: МЧС РФ

Крупный лесной пожар начался в Карачаево-Черкесии, сообщает Telegram-канал SHOT. По неподтвержденным данным, огнем охвачены пять гектаров леса вблизи курортного поселка Домбай.

Судя по видео с места событий, дорога на горнолыжный курорт, а также близлежащий лес затянуты густым дымом. Как уточняет SHOT, сейчас спасатели пытаются локализовать возгорание. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Ранее также сообщалось о лесном пожаре на горных склонах в Геленджике. Он начался 29 августа в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк», где содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, в частности, тигры и белые медведи.

К операции по тушению пожара привлекли несколько сотен спасателей и десятки единиц техники, включая два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. По данным МЧС, площадь пожара составила 118 гектаров. Мэр города Алексей Богодистов, в свою очередь, заявлял, что возгорание стало самым крупным с 2015 года.

Локализовать пожар удалось только к утру 31 августа. По данным оперативного штаба Краснодарского края, специалисты все еще обследуют район возгорания, однако новых очагов пока не обнаружили.