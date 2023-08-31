Лесной пожар в Геленджике локализовали

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, новых очагов возгорания нет.

В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что данный пожар стал самым крупным с 2015 года. По его словам, в зоне тушения находятся круглосуточно сотрудники администрации и депутатского корпуса, а также 200 добровольцев.

В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в ликвидации возгорания задействованы сотни спасателей и несколько десятков единиц техники, включая два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Общая площадь пожара составляет 118 га, его тушение затрудняет сильный порывистый ветер, скорость которого достигает 30 м/с.

Пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа. Огонь вспыхнул в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Здесь содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.