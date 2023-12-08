Воспитательница вывихнула руку трехлетнему ребенку и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось видео, на котором воспитательница одного из детских садов Серова Свердловской области, не рассчитав силу, вывихнула руку трехлетней девочке, сообщает портал E1.ru. На кадрах видно, как ребенок в группе падает на пол, в это время педагог рывком за руку ставит девочку на ноги.

Инцидент произошел неделю назад. Тогда мама пострадавшего ребенка рассказала, что увидела дочь с опухшим от истерики лицом, когда пришла за ней в детсад. Воспитательница объяснила, что слишком сильно дернула ребенка, когда тот упал, и попросила не сообщать полиции, что травма была получена в садике. Руководство учреждения при этом назвало произошедшее случайностью. Там отметили, что после инцидента было проведено расследование, а педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.

До этого, тоже в Серове, двухлетняя девочка провела два часа на заснеженной улице без одежды. Выяснилось, что ребенка оставили под присмотром 13-летней сестры, однако она уснула. Малышка надела обувь и без одежды вышла на улицу. Кроме обуви на ребенке был только подгузник. Спустя два часа вернулся отец и нашел дочь без сознания в сугробе. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным обморожением.