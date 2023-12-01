Воспитатель не рассчитала силы и вывихнула руку трехлетнему ребенку Воспитатель детсада вывихнула руку трехлетнему ребенку в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитатель, не рассчитав силы, вывихнула руку трехлетнему ребенку в одном из детских садов города Серова Свердловской области, сообщил телеканал «Россия Урал». По словам матери пострадавшей девочки, по приходе в учреждение она увидела свою дочь с опухшим от истерики лицом. Воспитательница объяснила, что слишком сильно дернула ребенка, когда тот упал.

Когда я увидела, как воспитатель дернула руку моей дочери, я аж подпрыгнула. Понимаю, какую боль испытала дочь, какая у нее была истерика. Воспитатель дала ей попить воды и начала одевать — засовывать вывихнутую ручку в комбинезон, — рассказала женщина.

Воспитатель попросила женщину не сообщать полиции, что травма была получена в садике, уточнил телеканал. Руководство учреждения при этом назвало произошедшее случайностью. Там отметили, что после инцидента было проведено расследование, а педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее сообщалось, что родители новосибирского детского сада пожаловались на воспитательницу, которая бьет детей. По их словам, женщина также угрожала ребятам, в результате чего они начали бояться ходить в учреждение. Мать одного из бывших воспитанников детсада рассказала, что ее ребенка били по лбу, обзывали, а один раз ударили головой об угол стены из кафеля.