В новосибирском детсаду рассказали о воспитательнице, бившей детей В новосибирском детсаду заменят обвиненную в избиении детей воспитательницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В новосибирском образовательном центре «Горностай» пообещали уладить инцидент с воспитательницей детского сада, которую родители обвинили в избиениях детей, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказала изданию директор учреждения Ирина Путинцева, ситуацию уже обсудили со всеми сторонами, и педагога, несмотря на его опыт, заменят.

Никаких повреждений нет, следов синяков не было, и не могло быть, воспитатель опытный, до этого случая замечаний не было. Мы все вопросы решим на этой неделе, <...> чтобы и детям, и взрослым было комфортно. Взрослые не будут пересекаться, воспитатели будут другие, — пообещала директор.

Издание напоминает, что родители пожаловались руководству образовательного центра на одну из воспитательниц, которая, по их словам, угрожает детям и бьет их по рукам, в результате чего дети боятся ходить в детский сад. Мать одного из бывших воспитанников детсада рассказала, что ее ребенка били по лбу, обзывали, а один раз ударили головой об угол стены из кафеля. После огласки инцидента и суда воспитательницу уволили, но потом приняли на работу обратно.

Разобраться в ситуации поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Полиция, прокуратура и следственный комитет начали проверку, сообщает издание.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска закрыли частный детский сад, где били воспитанников. Мать одного из пострадавших детей заметила на голове сына синяк, который сотрудница объяснила падением с горки. При этом страдающий аутизмом мальчик не мог самостоятельно рассказать о произошедшем.