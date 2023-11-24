На Урале двухлетняя девочка два часа пролежала в снегу без одежды В Серове проверяют семью, где двухлетняя девочка два часа пролежала в снегу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка в городе Серове Свердловской области два часа провела на заснеженной улице без одежды, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Выяснилось, что ребенка оставили под присмотром 13-летней сестры, однако она уснула. В результате малышка надела обувь и без одежды вышла на улицу. Кроме обуви на ребенке был только подгузник. Спустя два часа вернулся отец и нашел дочь без сознания в сугробе. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным обморожением.

В дневное время ребенок был обнаружен отцом, вернувшимся на обед, в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где ему был поставлен диагноз «переохлаждение», — сообщила прокуратура.

Инцидент произошел 23 ноября. Прокуратура проводит проверку. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил E1.ru, что родители девочки ранее судимы.

Девочку с переохлаждением поместили сразу же в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска, где она сейчас и находится. Состояние ее тяжелое. Когда приходит в сознание, шевелит ручками, а затем опять засыпает, — рассказал Горелых.

Ранее на крыше оборонного завода в петербургском районе Обухово нашли труп девушки. Тремя неделями ранее она сбежала из дома после ссоры с возлюбленным. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, на кадрах видно, что 25-летняя пострадавшая сама перелезла через забор на закрытую территорию предприятия под утро 3 ноября. После этого она забралась на крышу по пожарной лестнице, назад она уже не спустилась.