Появилось видео, как КамАЗ сбил второклассника на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель КамАЗа сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал «78|НОВСТИ». По данным канала, второклассника в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как мальчик перебегает набережную Лейтенанта Шмидта по пешеходному переходу, когда в кадре появляется КамАЗ. Сам момент столкновения на видео не попал, так как обзор закрывает дорожный знак.

Зато видно, как грузовик уезжает, не сбросив скорость, а вскоре в кадре снова появляется школьник — в это раз он не бежит, а с трудом доходит до тротуара и падает.

Ребенка увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. Водителя остановили после аварии, он сказал, что не заметил сбитого мальчика.

Накануне в подмосковной Балашихе пригородный электропоезд едва не проехался по четырехмесячному младенцу, упавшему на пути с платформы. Машинист остановил поезд буквально в миллиметре от тела ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.