Появилось видео эвакуации женщины из УАЗа, который застрял в ледяной реке Жительницу Красноярского края эвакуировали из УАЗа, который застрял посреди реки

В Красноярском крае УАЗ застрял посреди реки Урюп, видео с эвакуацией пассажирки появилось в Telegram-канале RT. Как внедорожник оказался в ледяной воде — неизвестно.

Инцидент произошел 1 ноября в Шарыповском районе. В автомобиле находились мужчина и женщина. Водитель смог самостоятельно выбраться из УАЗа и сообщил о происшествие спасателям.

Специалисты поисково-спасательного отряда прибыли на место и достали на берег 41-летнюю пострадавшую. О судьбе автомобиля никакой информации нет.

К настоящему моменту лед на водоемах еще не установился, отмечают спасатели. Поэтому сейчас на него выходить и выезжать запрещено,

Весной этого года в Свердловской области три школьницы провалились под лед. Третьеклассницы вышли на поверхность озера в Первоуральске, где их окликнули сотрудники полиции. Напугавшись, девочки побежали дальше по льду. Школьниц удалось спасти.

В марте два выпивших артиста Ледового театра провалились под лед Фонтанки в Санкт-Петербурге. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса молодых людей. Тогда танцоров на льду помогли спасти автомобилисты. Пострадавших с переохлаждением доставили в Мариинскую больницу, но вскоре выписали.