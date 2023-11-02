В Красноярском крае УАЗ застрял посреди реки Урюп, видео с эвакуацией пассажирки появилось в Telegram-канале RT. Как внедорожник оказался в ледяной воде — неизвестно.
Инцидент произошел 1 ноября в Шарыповском районе. В автомобиле находились мужчина и женщина. Водитель смог самостоятельно выбраться из УАЗа и сообщил о происшествие спасателям.
Специалисты поисково-спасательного отряда прибыли на место и достали на берег 41-летнюю пострадавшую. О судьбе автомобиля никакой информации нет.
К настоящему моменту лед на водоемах еще не установился, отмечают спасатели. Поэтому сейчас на него выходить и выезжать запрещено,
Весной этого года в Свердловской области три школьницы провалились под лед. Третьеклассницы вышли на поверхность озера в Первоуральске, где их окликнули сотрудники полиции. Напугавшись, девочки побежали дальше по льду. Школьниц удалось спасти.
В марте два выпивших артиста Ледового театра провалились под лед Фонтанки в Санкт-Петербурге. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса молодых людей. Тогда танцоров на льду помогли спасти автомобилисты. Пострадавших с переохлаждением доставили в Мариинскую больницу, но вскоре выписали.