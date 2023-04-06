Новости регионов: три школьницы провалились под лед в Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области три школьницы провалились под лед. Третьеклассницы вышли на поверхность озера в Первоуральске, где их окликнули сотрудники полиции. Девочки испугались и побежали дальше по льду. Школьниц удалось спасти, их жизни ничего не угрожает. Тем временем в Оренбурге администрация выплатит компенсацию подростку, которого покусали бездомные собаки. Мальчик пытался защитить девочку, на которую напали дворняги, но пострадал сам.

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Ставропольский край

Руководство предприятия в Невинномысске задолжало сотрудникам один миллион рублей, пишет newstracker.ru. Так, в период с октября 2022 года по февраль 2023 года не был оплачен труд 20 сотрудников.

Удмуртия

В Ижевске горожане могут поучаствовать в опросе и выбрать наиболее популярные городские родники, качество воды в которых будет проверено в лаборатории, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

Капремонт дома, расположенного на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону, не был проведен до настоящего времени. Как пишет rostovgazeta.ru, в эти дни решается вопрос о признании дома аварийным. Изначально планировалось провести косметические работы, но жители потребовали капитальный ремонт, который так и не начали.

Фото: Соцсети

Республика Татарстан

В Казани поселок «утонул» в мусоре. Жители поселка Привольный жалуются, что все мусорные контейнеры завалены отходами, сообщает inkazan.ru. В контейнерах также находится строительный мусор. В свой черед местный оператор попросил уточнить адреса, что также вызвало негодование местных жителей.

Волгоградская область

Волгоградские парламентарии решили ввести новый праздник, сообщают novostivolgograda.ru. По замыслу властей, 13 марта должен стать Днем поисковика Волгоградской области. Учреждение праздника направлено на патриотическое воспитание молодежи, а также популяризацию работы поисковых организаций.

Нижегородская область

В Нижегородской области ученые вырастили в пробирке искусственный мозг. Как сообщает newsnn.ru, для процесса использовались верхние слои кожи человека, а также были задействованы специальные чипы. С их помощью ученым удалось установить, как в искусственном мозге происходит мыслительная активность.

Свердловская область

В Свердловской области школьницы провалились под лед, пишет tagilcity.ru. Три третьеклассницы вышли на поверхность озера в Первоуральске. Когда девочек позвали сотрудники полиции, те испугались и побежали по льду. Детей удалось спасти, они не пострадали.

Оренбургская область

Как информирует 56orb.ru, УЖКХ администрации Оренбурга заплатит 150 тысяч рублей мальчику, пострадавшему от нападения собак. Подросток пытался защитить девочку от стаи бездомных дворняг, но пострадал сам. Поскольку у животных нет хозяев, за них придется отвечать местным властям.

Тюменская область

В Тюменской области на реализацию в торговые точки поступит более 10 млн освященных яиц. Как сообщает nashgorod.ru, первые партии от местной птицефабрики уже поступили в магазины 4 апреля. Таинство освящения яиц проводилось на территории производства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

В Омской области одобрен проект строительства проблемной школы в Горьковском, пишет gorod55.ru. В настоящее время работы по возведению здания уже отстают на 1,3 года. За это время стоимость выросла на 188,5 млн рублей.

Карелия

Руководитель карельского Минздрава рассказал о природных заменителях антибиотиков. Как информирует karelinform.ru, самыми незаменимыми помощниками в борьбе с болезнями могут стать обычные северные ягоды и травянистые растения.

Приморский край

Самый богатый человек России заработал состояние в Приморье на угле, пишет vostokmedia.com. Журнал Forbes обнародовал очередной рейтинг самых состоятельных людей мира. Среди русских бизнесменов одним из них оказался и основатель СУЭК Андрей Мельниченко.

Башкирия

В городе Октябрьском местные жители вынуждены возить заболевших детей в другой населенный пункт из-за закрытой инфекционной больницы. Горожане требуют вернуть инфекционное отделение, пишет mkset.ru. В региональном Минздраве пояснили, что в настоящее время при инфекционных заболеваниях неотложная и плановая медпомощь взрослым и юным пациентам оказывается в Туймазинской ЦРБ.

Хабаровский край

В селе Удское Хабаровского края произошел пожар в здании администрации. Само здание использовалось вместо школы, так как учебное заведение находится в аварийном состоянии и его использование запрещено, сообщает transsibinfo.com. В результате происшествия местная власть осталась без кабинетов, а почти 60 детей — без занятий. Сообщается, что одной из причин пожара могло стать курение на крыльце здания.