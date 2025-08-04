Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю МЧС в Энергодаре

В Энергодаре украинские военные использовали ударный беспилотник для атаки на автомобиль МЧС в субботу, 2 августа, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. По его словам, инцидент произошел за полчаса до удара по гражданскому транспортному средству.

Мэр Энергодара рассказал, что в тот день произошли два события. Первое связано с возгоранием, возникшим после обстрела со стороны ВСУ. Экипажи МЧС прибыли на место происшествия для тушения огня. В процессе работы один из их автомобилей подвергся атаке беспилотника. Однако заряд не сработал, и детонации не произошло, однако машина получила незначительные повреждения.

Глава города подчеркнул, что характер атаки и выбранные цели указывают на то, что украинские военные целенаправленно атаковали спасательные службы. Это, по его мнению, демонстрирует намерение ВСУ наносить удары по службам, которые реагируют на чрезвычайные ситуации.

Ранее стало известно, что женщина погибла в результате атаки украинского дрона по Энергодару в Запорожской области. Пухов сообщал, что еще один мужчина получил ранения.