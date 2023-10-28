Появились кадры страшного пожара в Набережных Челнах Очевидцы опубликовали кадры пожара в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Крупный пожар охватил четырехэтажную гостиницу Kamarooms в Набережных Челнах на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщил Telegram-канал МЧС России. Местные жители опубликовали кадры с места событий.

На видео попало здание, охваченное огнем от крыши до фундамента. Клубы черного дыма вырываются из окон.

В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Горит четырехэтажная гостиница на площади четыре тысяячи квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы, — уточнило МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают 77 спасателей и 25 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Когда пожар начался, постояльцы босиком по снегу выбегали из горящего здания. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. В настоящий момент огнеборцы локализовали пожар.

Ранее в Якутске на улице Ленина загорелся многоэтажный дом. Был объявлен повышенный ранг пожара. По уточненным данным, возгорание произошло в административном здании. В результате два человека пострадали. Погибших нет. Ликвидацией занимались подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.