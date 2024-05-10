Появились кадры со спасенным под Новосибирском медвежонком Спасенный под Новосибирском медвежонок перед реабилитацией попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медвежонка, которого сняли с дерева в Мошковском районе Новосибирской области, отправили на реабилитацию. Telegram-канал Mash Siberia опубликовал видео с животным, которого поместили в крошечную клетку для дальнейшей перевозки. Отмечается, что пока малышка совсем не подпускает к себе людей.

Медвежонка примут в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. После реабилитации в приюте маленького хищника вернут в Новосибирск и отправят в заповедную зону. На кадрах можно заметить, что малышка ведет себя спокойно и даже ест с рук, но через решетку своей переносной клетки.

В начале мая медвежонок забрался на березу, но не смог спуститься самостоятельно. С дерева его сняли сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и ветеринары. После спасения животное осмотрели — оно не пострадало. Изначально малышку хотели вернуть в дикую природу.

Жители Никольского в Ленинградской области ранее спасли от гибели детеныша нерпы, который из Ладоги каким-то образом заплыл в реку Тосну. На опубликованных кадрах видно, что малютка довольно упитанная и прекрасно себя чувствует. Позже животное передали специалистам в Фонд друзей балтийской нерпы.