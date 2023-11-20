Появились кадры работы ВДВ по «игрушкам» ВСУ на Запорожском направлении В Сети опубликовали видео работы ВДВ по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

ВДВ российскими беспилотниками «Ланцет» поразили технику и позиции Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Канал также опубликовал кадры точечной работы дронов по украинским гаубицам М777.

«Иксоводы» ВДВ уничтожают очередные игрушки ВСУ на Запорожском направлении, — указано в публикации.

На видео, снятых с высоты птичьего полета, заметно, как «Ланцеты» постепенно настигают цели и успешно поражают их. В местах ударов раздается мощный взрыв.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения украинских отрядов ВДВ российским «Ланцетом». Авторы канала отметили, что атака была произведена в ночное время.

Ранее портал Business Insider заявил, что российские «Ланцеты» становятся все более серьезной угрозой для ВСУ. По данным портала, усовершенствованная версия БПЛА способна уклоняться он украинских бронированных противотанковых решеток и сетей против дронов. Авторы статьи отметили, что благодаря своим особенностям «Ланцеты» не просто обходят защиту ВСУ, но и успешно поражают цели. В качестве примера обозреватели привели ликвидацию машин Bradley и сослались на видео работы БПЛА в зоне проведения спецоперации.