Названа новая российская угроза для ВСУ BI: российские беспилотники «Ланцет» превращаются в большую угрозу для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские беспилотники «Ланцет» становятся все более серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины, пишет портал Business Insider. По его данным, усовершенствованная версия БПЛА способна уклоняться он украинских бронированных противотанковых решеток и сетей против дронов.

Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро, — пишет BI.

Авторы статьи отметили, что благодаря своим особенностям «Ланцеты» не просто обходят защиту ВСУ, но и успешно поражают цели. В качестве примера обозреватели привели ликвидацию машин Bradley и сослались на видео работы БПЛА в зоне проведения спецоперации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил подробности о новой разработке РФ, которая по некоторым критериям превосходит «Ланцеты». Речь идет о дроне-камикадзе «Скальпель». По словам эксперта, он гораздо дешевле в производстве, чем БПЛА «Ланцет», и способен решать те же задачи. Также преимуществом «Скальпеля» является возможность оставаться невидимым для радиолокационных станций и РЭБ противника. Кроме того, отметил Дандыкин, у российских солдат есть еще дрон «Упырь», который в скором времени будет часто использоваться в зоне СВО.