Уничтожение украинских отрядов ВДВ «Ланцетом» попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения украинских отрядов ВДВ российским беспилотником «Ланцет». В канале отметили, что атака была произведена в ночное время.

«Иксоводы» ВДВ получили «Ланцет» с тепловизором и уже поражают расположение ВСУ на одном из направлений. «Ланцет» с каждым разом улучшается, теперь уничтожать технику врага будет еще проще, — указано в сообщении канала.

Ранее публиковались кадры, как российские военнослужащие нанесли удары по украинским позициям с помощью FPV-дронов, управляемых операторами «от первого лица». За прошедшие сутки такие беспилотники применялись сразу на нескольких направлениях, в том числе на Запорожском. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

До этого редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что в зоне спецоперации российскими бойцами активно применяется беспилотник-камикадзе «Куб». По его словам, он способен поражать тяжелые танки, выводя из строя их двигатели и тем самым «обездвиживая» их. Он подчеркнул, что сейчас в России производится много барражирующих боеприпасов и важно, что для борьбы с противником их достаточно.