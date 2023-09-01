Появились кадры последствий потопа в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Последствия сильного затопления Южно-Сахалинска из-за мощного ливня опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале. На кадрах видно, как припаркованные автомобили наполовину ушли под воду.

Местные жители пытаются пройти через бурные потоки воды с помощью подручных средств. На некоторых улицах Южно-Сахалинска в результате циклона образовались настоящие реки.

Ранее стало известно, что режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного проливного дождя. Был также создан оперативный штаб. 28 августа спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей из затопленных районов Приморского края. С территорий было вывезено 864 ребенка.

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжали по воде. В городе объявляли штормовое предупреждение. В дептрансе Москвы сообщили, что в связи с подтоплением проезжей части движение было перекрыто на нескольких улицах. В Сети опубликовали видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. В результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте