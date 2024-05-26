Появились кадры нападения мужчины с ножом на бывшую жену и ее мать Мужчина изрезал ножом бывшую жену и ее мать в Ивановской области

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения мужчины с ножом на бывшую жену и ее мать в городе Фурманове Ивановской области. Нападавший изрезал женщин на глазах у сидящего в коляске ребенка. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подошел к женщине с коляской, ударом повалил ее на землю и начал бить ногами по лицу. На помощь женщине поспешила ее мать, она попыталась оттолкнуть бывшего зятя, но он достал нож и стал наносить им удары. Судя по кадрам, нападавший оставил в покое пострадавших лишь после того, как за ним погнались другие мужчины.

В региональном управлении МВД сообщили, что мужчина был задержан. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Новокузнецка с ножом напал на работницу продуктового магазина, к которой испытывал романтические чувства. По данным СК, до нападения девушка отвергла внимание мужчины. Свидетели незамедлительно вызвали пострадавшей скорую помощь, ее госпитализировали.

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