Появились кадры из сожженой при теракте 200-летней синагоги в Дербенте

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Администрация главы Дагестана опубликовала кадры из синагоги Келе-Нумаз в Дербенте, которую накануне сожгли при теракте. Там уточнили, что постройке было более 200 лет. В настоящий момент ее осматривает глава республики Сергей Меликов.

В эти минуты Сергей Меликов осматривает синагогу Келе-Нумаз в Дербенте. Она накануне была подожжена террористами. Синагоге больше 200 лет, она была полностью реконструирована в 2009 году. Глава региона оценит нанесенный культовому сооружению ущерб, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что синагога очень сильно выгорела. Одно из внутренних помещений полностью повреждено. На фасаде здания видны следы произошедшего.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что люди, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали преступления примерно месяц. По данным канала, в день нападения террористы координировали свои действия с помощью закрытого чата, в котором находились шесть человек.

Нападения в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Пресс-служба СК России по Республике Дагестан сообщила, что в результате погибли 15 сотрудников полиции и четыре мирных жителя, в том числе священнослужитель.