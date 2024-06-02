«Потушить не удается»: очевидица о пожаре на лодочной станции в Подмосковье К тушению крупного пожара на лодочной станции в Подмосковье привлекли авиацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К тушению крупного пожара на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне привлекли авиацию, но огонь продолжает распространяться, рассказала NEWS.ru очевидица случившегося Наталья. По ее словам, местные жители вплавь добираются до лодочного комплекса, чтобы спасти свое имущество.

Пожар очень сильный, видно за несколько километров. Горят лодочные корабли, пожарные уже работают на месте, но пока потушить не особо удается. Даже авиация прилетела. Местные пытаются спасти свое имущество, кто-то вплавь добирался. Погибших или серьезно раненных вроде нет. Вообще, пожар там далеко не первый, года полтора или два назад лодочная станция тоже горела, — рассказала Наталья.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте. Отмечается, что возгорание произошло в четырех километрах от города. По данным МЧС, загорелся резервуар на десять тысяч кубов.

До этого сообщалось, что самая сложная ситуация с пожарами сложилась в Бурятии — в Муйском районе полыхает 22 тысячи гектаров леса. Также в огне Курумканский, Баргузинский и Баунтовский районы. Тушением пожаров занимаются 311 человек, они прокладывают минерализованные полосы и отжигают кромки.