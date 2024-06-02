Два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, сообщает портал «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Коми. Отмечается, что возгорание произошло в четырех километрах от города.

По данным МЧС, загорелся резервуар на десять тысяч кубов. На месте работают 74 спасателя и 22 единицы техники.

Telegram-канал «112» сообщает, что пожар возник на предприятии ЛУКОЙЛа. По данным канала, там произошла разгерметизация резервуара, два сотрудника скончались на месте, еще четверо госпитализированы с отравлением продуктами горения и ожогами.

Ранее Орский НПЗ временно приостановил работу из-за обрушившегося на регион паводка. Речь идет об «Орскнефтеоргсинтезе», чья мощность достигает 6 млн тонн в год. Завод выпускает более 30 видов продукции.

В марте Telegram-канал Baza сообщил, что на Куйбышевском НПЗ в Самаре начался пожар. По данным канала, завод мог быть атакован беспилотником. Он опубликовала снимок, на котором видно возгорание на объекте.