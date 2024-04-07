Орский НПЗ приостановил работу из-за аномальных паводков

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Орский НПЗ временно приостановил работу из-за обрушившихся на регион аномальных паводков, дальнейшее функционирование завода в период наводнений может привести к экологическим рискам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Речь идет об «Орскнефтеоргсинтезе», чья мощность достигает шести млн тонн в год. Завод выпускает более 30 видов продукции.

Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского НПЗ временно приостановлена, — говорится в сообщении.

Глава МЧС Александр Куренков ранее заявил, что ведомство имеет достаточное количество сил и ресурсов, задействованных в ликвидации последствий наводнения в Орске. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Ленинском районе и в районе Старого города в Орске. По его словам, спасатели ведут активную работу.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области вырос на 28 сантиметров за сутки. В поселке Кузнечный отключено газоснабжение, еще 43 товарищества обесточены.

7 апреля глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что прогноз по паводку резко ухудшается, Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня. Он призвал жителей десятков населенных пунктов заранее эвакуироваться из потенциально опасных зон.