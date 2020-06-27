После загрязнения сточными водами реки в Химках завели дело

https://static.news.ru/photo/89428b50-b877-11ea-8250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Специалисты Минэкологии Московской области завели административное дело в отношении МУП «Химводосток» после загрязнения неочищенными сточными водами реки в Химках. Сообщение о загрязнении Грачёвки поступило 26 июня. По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации.

Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место происшествия для осмотра акватории и прибрежных полос водного объекта, — цитирует телеканал «360» сообщение Минэкологии региона.

Уточняется, что в ходе административного расследования из реки возьмут пробы воды для лабораторного анализа и точного установления виновника загрязнения.

Ранее на неприятный запах пожаловались местные жители. Они же заметили уток, испачканных в нефтепродуктах.

Река Грачёвка (Чернавка) начинается на северо-западе Химок и протекает под городом в коллекторе, выходя на поверхность только в районе Барашкинского пруда.

Как писал NEWS.ru, активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, завершилась, сообщили представители МЧС РФ после совещания рабочей группы по ликвидации аварии. В данный момент идёт очистка поверхности малых водоёмов. Кроме того, экстренные службы обрабатывают береговую линию сорбентом и собирают поверхностную плёнку топлива. 29 мая в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.