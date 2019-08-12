https://static.news.ru/photo/20e78262-bd0b-11e9-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Xinhua/Global Look Press

Компания-подрядчик стройки детского сада в Свердловском районе Иркутска оштрафована на 16,5 миллиона рублей. Строившие объект рабочие-мигранты из Китая в мае устраивали забастовку из-за задержек зарплаты.

Подрядчик привлечён к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 16,5 млн. рублей, — говорится на сайте прокуратуры региона .

Надзорное ведомство направило в полицию материалы проверки по фактам выявленных нарушений, по итогам которых МВД составило на подрядчика 66 административных протоколов по двум частям статьи КоАП «незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина».

Коммерческая структура, выступившая в роли подрядчика стройки, заключила 25 марта договор на выполнение работ. По его условиям фирма обязалась при привлечении иностранных рабочих оформить официальное разрешение, но этого не сделала.

Как писал News.ru, 22 мая китайские рабочие в Иркутске начали забастовку и развернули плакат «Верни мои кровавые деньги». Это единственная фраза, которую они знают на русском. СК проводил проверку по факту невыплаты зарплаты. В начале июня трудовые мигранты со стройки детского сада вернулись на родину.