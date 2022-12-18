Посетителей ТЦ в Челябинской области эвакуировали из-за пожара

Посетителей торгового центра в городе Снежинске Челябинской области эвакуировали из-за пожара, сообщает 74.ru. Очевидцы сообщили о задымлении на одном из верхних этажей. В городском чате местные жители также рассказали об обрушении кровли.

Уже, говорят, 100 квадратов горит примерно, посередине подвесной потолок начал обрушаться, — рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС по Челябинской области данную информацию пока не уточнили.

Ранее сообщалось, что пожар на складах с продуктами во Владивостоке был полностью локализован на площади две тысячи квадратных метров. В тушении огня принимали участие 50 человек и 14 единиц техники. Позднее в региональном ГУ МЧС уточнили, что пожар был полностью потушен. На его ликвидацию ушло 14 часов.

До этого стало известно, что произошел пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).