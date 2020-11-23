Попова: суточный показатель распространения COVID разнится по регионам

https://static.news.ru/photo/66bdd9a6-2d96-11eb-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На прошлой неделе суточный показатель по заболеваемости коронавирусом составлял от 1,8 до 57,5 случаев на 100 тыс. жителей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Разброс суточного показателя за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия. Ситуация в регионах, безусловно, разная, — приводит слова Поповой ТАСС.

За прошедшие сутки по всей России специалисты подтвердили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в РФ COVID-19 заразились 2 144 502 человека, вылечились 1 611 445 граждан, скончались 36 540 россиян.

В Москве за 24 часа медики выявили 6866 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 560 579 человек. По выздоровлении были выписаны 5064 пациента. Всего после заражения поправился 410 641 житель столицы.

Как писал NEWS.ru, перечень жизненно необходимых препаратов будет расширен. В него будут добавлены вакцины от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.