Помощник участкового на Алтае угнал служебную «Ниву» ради любви

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В Алтайском крае помощник участкового угнал служебный автомобиль «Нива», чтобы добраться до возлюбленной, сообщил Telegram-канал «112». Старший сержант Евгений З. из Косихи устремился к своей любви в соседнее село Налобиха минувшей ночью.

Единственный автобус, на котором помощник участкового мог бы доехать до возлюбленной, ходит в полдень только раз в двое суток. Молодой человек не стал ждать и украл ключи от служебной машины.

Полицейскую «Ниву» позже обнаружили на трассе. Парень не доехал до деревни девушки 22 километра из-за того, что машина заглохла. Теперь в отношении сержанта проводится служебная проверка.

Осенью в Иркутской области задержали с поличным местного участкового, помогавшего гражданину Китая скрываться от миграционной полиции. СМИ писали, что правоохранитель предоставлял иностранцу закрытые данные о рейдах и проверках мигрантов.

Ранее в Самарской области суд взыскал более трех миллионов рублей с бывшего участкового, который довел свою жену до самоубийства. Сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима. СМИ писали, что экс страж порядка в течение нескольких лет избивал свою супругу, пока осенью 2018 года она не покончила с собой. Тело женщины нашли в колодце. Суд обязал бывшего правоохранителя выплатить 700 тысяч рублей отцу погибшей и по миллиону рублей двум несовершеннолетним дочерям.