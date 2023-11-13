Участковый довел жену до суицида и выплатит ее семье более 3 млн рублей Суд обязал самарского участкового выплатить более 3 млн руб. семье погибшей жены

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Суд Самарской области взыскал более 3 млн рублей с участкового, который довел жену до самоубийства, сообщил Telegram-канал «Травмпункт». По его информации, в настоящее время бывший сотрудник правоохранительных органов отбывает наказание в колонии общего режима.

Как передает канал, участковый ОМВД по Шенталинскому району в течение нескольких лет избивал супругу, в браке с которой у него родились двое детей. Осенью 2018 года женщина покончила с собой. Ее тело обнаружили в колодце недалеко от дома. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Обвиняемый вину не признал и утверждал, что действия супруги были спровоцированы поведением ее отца и старшей дочери.

Исаклинский районный суд Самарской области 10 ноября удовлетворил иск к бывшему участковому, которого обязали выплатить 700 тысяч рублей отцу погибшей и по миллиону рублей двум ее несовершеннолетним детям.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти 35-летнего участкового уполномоченного полиции. Тело майора с тремя ранениями обнаружили в подъезде дома. Не исключается версия и о насильственном характере смерти правоохранителя.