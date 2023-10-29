Под Иркутском участковый помогал китайцу скрываться от миграционной полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в Иркутской области взяли с поличным местного участкового, который помогал гражданину Китая скрываться от миграционной полиции. По данным канала, он предоставлял ему закрытые данные о рейдах и проверках в отношении мигрантов.

Источник канала отмечает, что мужчину уже допросили и отпустили из отдела полиции под подписку о невыезде. Предполагается, что он мог помочь нескольким иностранцам с неурегулированным правовым статусом.

Ранее СМИ сообщали, что полиция Москвы и области начала проверять мигрантов, которые получили российское гражданство. Целью рейдов стал поиск мужчин, которые не встали на воинский учет. Правоохранители получили устное распоряжение доставлять таких людей в военные комиссариаты. При этом лица призывного возраста могут получить повестку для прохождения срочной службы, уточняет канал.

До этого петербургский инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела из-за того, что заставил мигранта из Узбекистана купить ему блок сигарет с аромакнопкой, чтобы избежать наказания за отсутствие прописки. Мигрант настаивал, что прописка у него есть. Он купил полицейскому сигареты, но позже донес на него в МВД.