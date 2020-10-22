Половина сотрудников правительства Хабаровского края заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/ef0bf9ac-1444-11eb-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио губернатора хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что половина сотрудников регионального правительства отправлены на карантин из-за коронавируса.

По его словам, заболеваемость в регионе «растёт существенно» — за минувшие сутки выявлено 150 новых случаев. Кроме того, 13 человек находятся на ИВЛ.

Сегодня погибших нет, хотя в прежние дни 1-2 человека умирали от этой страшной болезни. Мы ввели существенные ограничения... У нас полправительства сейчас болеют дома — на карантине. Мой первый заместитель — Мария Авилова, зам по экономике Виктор Калашников... Серьёзное заболевание, нужно себя беречь, — рассказал он.

Дегтярёв также объяснил решение о введении ограничений на посещение кафе, баров и ресторанов. Губернатор уточнил, что все увеселительные заведения работают до23:00, а кальяны запрещены. По его словам, «после 23 часов люди сложнее контролируют контакты и соблюдение соцдистанции», передаёт «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что видео из патологоанатомического отделения городской больницы Барнаула № 12 обсуждают в Сети. На кадрах видно, что на металлических стеллажах в подвалах медучреждения лежат трупы, завёрнутые в чёрные пакеты. Подлинность данной информации уже подтвердили в Минздраве.