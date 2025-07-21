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21 июля 2025 в 17:04

Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чувашии

В Чебоксарах задержали организатора домашней порностудии и семь девушек-моделей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники чувашской полиции накрыли порнографическую студию в Чебоксарах, сообщает пресс-служба МВД республики. Задержаны восемь участников организованной группы, которые подозреваются в изготовлении и распространении в Сети противоправного видеоконтента, среди которых семь вебкам-моделей.

По предварительным данным, с конца 2023 года 31-летний местный житель наладил работу вебкам-студии на съемной квартире. Девушек он находил на сайтах знакомств, в мессенджерах или на улице. Специфику работы они узнавали непосредственно при личной встрече.

В общей сложности ему удалось набрать семь девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Отмечается, что они получали не более 20% от сумм, собранных от распространения видео с их участием.

При обыске в студии и по месту проживания мужчины полицейские обнаружили видеооборудование, компьютеры, специальные предметы и одежду, которые могли использоваться для создания порноконтента. Также были изъяты видеозаписи трансляций и 250 тысяч рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).

Предполагаемого организатора студии арестовали, девушки отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что вебкам-моделей заметили в петербургском парке «Екатерингоф». Девушки вели съемку рядом со станцией метро «Нарвская».

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