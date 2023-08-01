Полиция показала кражу у участника саммита Россия — Африка в Петербурге «Фонтанка»: появилось видео с подозреваемой в краже у гражданина Аргентины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция показала видеокадры кражи из номера гражданина Аргентины в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время саммита Россия — Африка, передает Telegram-канал «Фонтанки». Деньги потерпевшему уже вернули, по данному факту возбуждено уголовное дело.

У гражданина Аргентины пропали почти 200 тысяч рублей, в том числе в американской валюте, банковские карты и документы. Все это хранилось в сейфе, но подозреваемая — супервайзер хозяйственной службы гостиницы сумела открыть его.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников саммита Россия — Африка. От действий злоумышленников пострадали граждане Ганы, Аргентины и Бурунди.

У гражданина Ганы из его номера в гостинице на Кораблестроителей вынесли доллары и евро на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина хранил деньги в пакете. Гражданка Бурунди оставила телефон Samsung в такси, когда приехала на шопинг в Outlet Village Pulkovo. В итоге гаджет был украден, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегации стран Африки остались в восторге от прошедшего саммита. По его словам, они восхитились уровнем организации мероприятия, а также теплым приемом. По завершении саммита делегации выражали признательность и поздравляли президента РФ Владимира Путина, добавил Песков.