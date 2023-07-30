Сразу троих участников саммита Россия — Африка обокрали в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников саммита Россия — Африка, сообщает «Фонтанка». От действий злоумышленников пострадали граждане Ганы, Аргентины и Бурунди.

По словам 33-летнего менеджера компании Platon Gas Oil из Ганы, с 28 по 29 июля кто-то вынес из его номера в гостинице на Кораблестроителей доллары и евро на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина хранил деньги в пакете. На место происшествия прибыли следователи, было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Аналогичный случай произошел 29 июля с гражданином Аргентины, из его номера в гостинице пропали доллары и евро. В пересчете на рубли речь идет около 200 тысяч. Кроме того, злоумышленники похитили банковские карты гостя саммита. По данному факту также возбудили уголовное дело.

С заявлением о краже в полицию также обратилась 58-летняя гражданка Бурунди. Она оставила телефон Samsung в такси, когда приехала на шопинг в Outlet Village Pulkovo. В итоге гаджет был украден, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегации стран Африки остались в восторге от прошедшего саммита. По его словам, они восхитились уровнем организации мероприятия, а также теплым приемом. По завершении саммита делегации выражали признательность и поздравляли президента РФ Владимира Путина, добавил Песков.