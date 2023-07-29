Песков рассказал о реакции африканских делегаций на прием в Петербурге Песков: африканские делегации восхитились теплым приемом в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Делегациям стран Африки понравился уровень организации саммита Россия — Африка, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, гости посчитали теплым прием в Санкт-Петербурге.

Все восхищались Санкт-Петербургом, восхищались уровнем организации саммита, выражали признательность и поздравляли президента [РФ Владимира Путина], — отметил Песков.

Высоко подготовку мероприятия оценил и глава российского государства, добавил представитель Кремля. Путину и представителям стран Африки удалось провести «очень-очень широкий диалог». В ходе прошедших бесед был затронут самый широкий спектр тем.

Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах. На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа, — отметил он.

Ранее Песков рассказал, что саммит Россия — Африка будет проводиться регулярно. По его словам, его планируется созывать раз в три года. Именно такая частота зафиксирована в декларациях, добавил пресс-секретарь главы государства.