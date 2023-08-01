Полиция начала расследование после нападения на баскетболиста Шабалкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция начала расследование после нападения на баскетболиста Никиту Шабалкина, сообщили NEWS.ru в УМВД России по городу Химки Московской области. По данным полиции, инцидент произошел в микрорайоне Золотые Купола, ведется розыск причастных к нападению.

31 июля в дежурную часть УМВД России по г.о. Химки Московской области из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1986 г.р. По словам пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола, — заявили в пресс-службе МВД.

Известного баскетболиста, чемпиона Европы-2007 Никиту Шабалкина избили в Подмосковье 31 июля. По данным канала «112», на него напали трое неизвестных ему лиц и жестко избили. У него диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма. Спортсмена госпитализировали накануне в одну из больниц области. «112» отмечал, что сам баскетболист не смог прокомментировать случившееся и до сих пор находится в больнице.

2 мая баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями. По данным канала, в результате драки спортсмен получил черепно-мозговую травму.