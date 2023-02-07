Полицейские спасли косулю в Приморье

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В Дальнегорске в Приморском крае сотрудники полиции спасли дикую косулю. Животное вышло к людям — из-за снежной зимы и хищникам, и травоядным стало трудно добывать пропитание. Сотрудники Госавтоинспекции заметили косулю на территории Центральной городской больницы, рассказало ОТР.

Как сообщает телеканал, напуганное животное металось по территории медучреждения и сторонилось людей. Поймать косулю удалось, когда та забежала в здание больницы. После осмотра сотрудники полиции на патрульной машине отвезли животное к лесу, где и отпустили в естественную среду обитания.

Фото: 25.мвд.рф

В Приморском крае из-за снежной зимы дикие животные стали чаще выходить из леса к людям, рассчитывая достать пропитание.

Ранее отряд «Центроспас» МЧС в Подмосковье спас медведя, застрявшего в автомобильной покрышке. Обитатель Национального конного парка «Русь» залез в покрышку, а вылезти не смог — шина сдавливала живот медведя.

Другой случай спасения произошел в Прилузском районе Республики Коми. Там в конце января сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат. Малыши находились в берлоге, которую случайно повредили лесорубы. Сотрудники МВД забрали медвежат, накормили их детским питанием и передали специалистам.