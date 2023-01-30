В Подмосковье медведь чуть не погиб, заигравшись с покрышкой В Подмосковье спасли медведя, застрявшего в покрышке

Фото: t.me/otryad_centrospas

В Подмосковье медведь Федор решил поиграть с автомобильной покрышкой и застрял в ней. На помощь животному пришел отряд «Центроспас» МЧС. В настоящее время с медведем все хорошо.

Спасатели помогли обитателю Национального конного парка «Русь» Ленинского района Московской области. 400-килограммовое животное влезло в покрышку, а вылезти не смогло — шина сдавливала живот медведя.

Для безопасности всех участников процесса Федю временно усыпили, процедура спасения туловища мишки заняла у опытнейших спасателей примерно семь минут, — рассказали в «Центроспасе».

Ранее в Прилузском районе Республики Коми сотрудники полиции спасли трех новорожденных медвежат. Животные были обнаружены работниками лесозаготовительной организации во время ночных работ. Медвежата находились в берлоге, которую лесорубы случайно повредили.

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