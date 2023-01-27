Полицейские спасли троих новорожденных медвежат в Республике Коми

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В Прилузском районе Республики Коми сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Животные были обнаружены работниками лесозаготовительной организации во время ночных работ.

Медвежата находились в берлоге, которую лесорубы случайно повредили. Рабочие перенесли животных в теплое помещение, чтобы они не замерзли, а затем вызвали полицейских.

Сотрудники МВД привезли медвежат в ближайшие населенный пункт, где накормили детским питанием. После этого животных передали в «Центр спасения медвежат-сирот» в Тверской области.

Ранее сообщалось, что в Москве спасли двух сов – ушастую и болотную – занесенных в Красную книгу столицы. Птиц изъяли у фотографов, не имевших на них документов, и в городской Центр реабилитации диких животных.