В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В центре Москвы у уличных фотографов изъяли ушастую и болотную сов, которые внесены в Красную книгу, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Уточняется, что документов на птиц у фотографов не было. Животных перевели в московский Центр реабилитации диких животных. В данный момент птицы находятся в состоянии стресса. Специалисты оказывают им помощь.

Недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовал, — сказано в сообщении.

Ушастая сова находится в Красной книге Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид, а болотная — под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид.

Руководитель центра помощи диким животным «Инстинкт» Любовь Томирис рассказала, что в мае жители Красноярска в поселке Верхняя Базаиха отбили маленького совенка от атаковавшей его стаи ворон. По ее словам, хищные птицы вывихнули правое крыло детенышу.

В том же месяце директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новоселова рассказала о подвиге девятилетнего Андрея Шакирова из города Березовского, который смог пролезть в десятиметровую узкую трубу и вытащить оттуда пятерых застрявших щенков. По ее словам, в трубе было настолько узко, что залезть туда мог только совсем маленький ребенок.