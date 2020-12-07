Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым

https://static.news.ru/photo/750ba59e-388e-11eb-91f1-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, узнав о желании американского миллиардера Илона Маска перебраться из Калифорнии в Техас, предложила ему «лучший вариант» — переехать в Крым. По её мнению, из-за проблемы с пресной водой полуостров вполне мог бы сойти и за Марс.

Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию, — написала в Telegram-канале Поклонская.

Депутат призвала Маска на помощь и поставила перед ним задачу «показать на деле», как он сможет решить «земные (а не межгалактические) задачи», которые перед жителями полуострова «поставила Украина».

Как тебе такое, Илон Маск? — добавила она в конце своего обращения.

Личному приглашению от Поклонской «обосноваться на солнечном побережье полуострова» предшествовало известие о введении в Ялте с 14 декабря ограничений по подаче воды из-за обмеления водохранилищ. Воду планируют подавать по три часа утром и вечером.

Как писал NEWS.ru, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял решение переехать из Калифорнии в Техас. Переезд может сэкономить предпринимателю миллиарды долларов. Известно, что в Калифорнии установлен самый высокий в США налог на доходы. В настоящее время Маск проводит значительное количество времени в столице Техаса, городе Остин, где находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company.