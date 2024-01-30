Погоня полиции за малолетним угонщиком маминых «Жигулей» попала на видео Появилось видео погони полиции Ленобласти за авто, которым управлял подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео погони полицейских Тихвина (Ленобласть) за красными «Жигулями», которыми управлял 14-летний подросток, машина принадлежит его матери. На опубликованных Telegram-каналом «Фонтанка» кадрах видно, что правоохранители сделали несколько предупреждений шоферу, а затем открыли огонь.

Сотрудники ГАИ требовали водителя прекратить движение по трассе Вологда — Новая Ладога. На видео заметно, что несовершеннолетнего шофера постоянно заносило в стороны, что создавало аварийную опасность. Подросток отказался подчиниться требованию стражей порядка, и тогда полицейские сделали несколько выстрелов: один в воздух и три в сторону «Жигулей». После этого машину занесло в сугроб на обочине.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области уточнила, что 14-летний молодой человек находился за рулем автомобиля своей матери и катал по городу своих несовершеннолетних знакомых. Машину мальчик взял без ведома взрослых.

Подростка и его друзей доставили в отдел полиции, а после передали родителям. На ребенка составили два административных протокола за управление авто без прав и отказ выполнить требование об остановке. Родителей также привлекли за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.