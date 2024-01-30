Полиция со стрельбой задержала подростка, севшего за руль маминого авто В Ленобласти полиция со стрельбой задержала подростка за рулем маминого авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тихвине Ленинградской области подростка пришлось задерживать правоохранителям с погоней и стрельбой, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области. 14-летний молодой человек находился за рулем автомобиля своей матери и катал по городу знакомых.

Как уточняет издание, сотрудники ДПС заметили тонированную машину на улице Карла Маркса во время патрулирования. Они потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал предупреждение. Тогда правоохранители начали преследовать автомобиль.

Во время погони подросток несколько раз попытался создать аварийную ситуацию. В связи с этим полицейские открыли огонь — они один раз выстрелили в воздух и три раза по автомобилю. В результате водитель съехал на обочину. Подростка и его друзей доставили в отдел полиции, а их родителям передали административные протоколы.

Мужчина в Солнечногорске Московской области ранее напал на таксиста и отобрал у него автомобиль. На угнанной машине он врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на его большегрузе. Полиция после преследования задержала нападавшего, который, как выяснилось, был пьяным.