В Подмосковье мужчина дважды за вечер угнал автомобиль В Подмосковье мужчина угнал такси, врезался в грузовик и попытался угнать его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Солнечногорске Московской области напал на таксиста, отобрал у него автомобиль и на угнанной машине врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на его большегрузе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Полиция после преследования задержала нападавшего, который, как выяснилось, был пьяным.

В Солнечногорске злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ножом, завладел автомобилем. На 48-м километре ЦКАД, управляя этим транспортным средством, мужчина совершил столкновение с грузовиком. В ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение, сел за руль большегруза и попытался скрыться, — рассказала Волк.

Ирина Волк также сообщала, что в Москве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, нелегально работавший таксистом, по подозрению в разбойном нападении на иностранца. Сначала он назвал ему цену поездки в 1300 рублей, а затем заявил, что указанная сумма — плата за один километр проезда.

По ее словам, иностранец попросил высадить его. Водитель в ответ стал вести себя агрессивно, пригрозил похожим на нож предметом и потребовал перевести на его счет свыше 49 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столичный таксист обманул участника специальной военной операции, который направлялся домой в отпуск после контузии. Мужчина рассчитался за поездку наличными, а сдачу от водителя получил купюрами «банка приколов». То, что деньги фальшивые, боец выяснил, когда попытался купить на них свечи в храме.