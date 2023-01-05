Поезд Томск — Адлер эвакуировали в Мордовии из-за сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мордовии эвакуировали поезд Томск — Адлер из-за анонимного сообщения о минировании, написал Telegram-канал ASTRA. Уточняется, что пассажиров разместили в школе в Ромоданово.

Эвакуировали весь поезд номер 115 Томск — Адлер в местную школу Ромоданово, Мордовия. Причины не говорят, но мы видели наряд полиции в касках, собак. Машины МЧС. В школе организовали горячее питье, детям сок и яблоки, — рассказали пассажиры.

Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», в 18:33 мск проверка закончена, поезд снова в пути. Пассажиры пробыли на станции три с половиной часа.

В августе 2022 года поезд Томск — Адлер задержали из-за сообщения о бомбе в Новосибирске. На место приехали полицейские и кинологическая служба. Осмотрев поезд снаружи и внутри, правоохранители ничего не обнаружили. Тогда эвакуация поезда не объявлялась.

Ранее троих диверсантов задержали на железнодорожной станции в Челябинской области. Правоохранительные органы сообщили, что преступники были взяты с поличным. У диверсантов изъяли канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию).